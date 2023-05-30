Профилактикой коррупции во Владимирской области займется новое управление в администрации...

Профилактикой коррупции во Владимирской области займется новое управление в администрации губернатора.Новое подразделение, сообщают в правительстве области, будет контролировать соответствующие запреты, ограничения и требования в региональных органах власти.Ранее это входило в полномочия работников Министерства региональной безопасности. Теперь соответствующие сотрудники просто войдут в состав нового управления, которое подчинено непосредственно главе региона Александру Авдееву.