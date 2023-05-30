Во Владимирской области отец погибшего от последствий ДТП таксиста отсудил у виновных два миллиона...

Во Владимирской области отец погибшего от последствий ДТП таксиста отсудил у виновных два миллиона рублей.Судом удовлетворены требования к страховой компании и к водителю грузовика, который столкнулся с такси, о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда, сообщила пресс-служба Октябрьского райсуда.Установлено, что в ДТП сыну истца были причинен тяжкий вред здоровью. Он проходил длительное непрерывное лечение и реабилитацию, что привело к расходам 1 837 940 руб. 74 коп.В итоге, решением суда со страховой компании взыскано страховое возмещение в размере 500 000 рублей и штраф в размере 170 000 рублей. А с организации, в которой работал виновник ДТП, взыскано в качестве компенсации морального вреда 700 000 рублей и в счет возмещения материального ущерба 811 698 руб. 24 коп.Решение суда вступило в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com