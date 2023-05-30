90-летний юбилей отметило ЗАО Муром во Владимирской области. 90 лет трудовой истории. Не каждое...

90-летний юбилей отметило ЗАО "Муром" во Владимирской области.90 лет трудовой истории. Не каждое российское предприятие выдержало испытание временем, а закрытое акционерное общество "Муром" не только продолжает работать, но и развивается. Каким завод встретил почтенный юбилей - далее в материале.На одном из крупнейших в России предприятий по производству фанеры из берёзы кипит работа. ЗАО "Муром" - это качество, традиции и история длиною в 90 лет. Сейчас на двух производственных площадках трудятся порядка тысячи двухсот работников. Сергей на производстве уже 18 лет. Свою работу любит за возможность постоянно учиться новому.Сергей Барашенков - оператор автоматической и полуавтоматической линий ЗАО "Муром":- У нас периодически происходит смена сортов, смена толщин, какие-то новшества, новое оборудование, новые какие-то знания. Новые профессии иногда, даже, осваиваем.Весь цех построен на японском оборудовании. Здесь установлены линии сортировки, обрезки и шлифовки. На предприятии работает полный цикл производства: от термообработки до выпуске готовой продукции. Автоматика полностью заменила ручной труд. Одно из главных достоинств производства - экологичность. Все отходы (вроде щепы) идут на выработку тепловой энергии. За 90 лет работы предприятие не останавливалось ни на миг, рассказывают ветераны производства. Для семейной четы Уколовых "Муром" стал вторым домом. Почти 75 лет на двоих Николай и Раиса посвятили заводу.Николай Уколов - ветеран производства ЗАО "Муром" - Благодарность сегодняшнему руководству ЗАО "Муром":- За то, что они не забывают нас ветеранов, постоянно приглашают.Раиса Уколова - ветеран производства ЗАО "Муром":- Очень скучаю по своим сотрудникам но, тем не менее, время своё требует. Надо, чтобы молодые работали. Они молодцы!Предприятие действительно молодо душой. Продолжает развиваться и строить планы на будущее.Ольга Тихонова - генеральный директор ЗАО "Муром":- Наше предприятие это, в первую очередь, мощный, самый сильный коллектив. Все события последних лет не подкосили наше предприятие ни на сколько. Это, в основном, за счёт коллектива. Необъяснимо, но факт.В день рождения завода его ветераны и работники были награждены почётными грамотами министерства торговли и промышленности Российской Федерации, правительства и Заксобрания Владимирской области. К новым вызовам в коллективе готовы.Ольга Яцык, Алексей Ковалёв, Вести-Владимир