Своё предложение они внесли на сайте программы развития региона, запущенном по инициативе Александра Авдеева.

Ковровчане попросили губернатора построить набережную вдоль реки Клязьмы. Своё предложение они внесли на сайте программы развития региона, запущенном по инициативе Александра Авдеева.«Ковров расположен на берегу Клязьмы, но из-за её состояния в городе отсутствует официальный пляж. Крайне необходимо расчистка русла, мероприятия по укреплению берегов и формированию зоны отдыха. Предлагается благоустроить территорию от Комсомольского парка до проходных фабрики Абельмана. Реализация проекта однозначно украсит историческую часть города и обеспечит дополнительный приток инвестиций за счёт повышения туристической привлекательности», - уверены жители.К полудню 30 мая обращение к главе региона подписали уже более 1300 человек.