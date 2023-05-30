В следующем году в Юрьевце начнут благоустройство сквера в районе улицы Всесвятской. Причем власти займутся строительством сквера вне зависимости от результатов голосования по выбору

В следующем году в Юрьевце начнут благоустройство сквера в районе улицы Всесвятской. Причем власти займутся строительством сквера вне зависимости от результатов голосования по выбору объектов для благоустройства. Напомним, сейчас проходит общественное голосование, жители выбирают территорию, которую администрация города благоустроит в следующем году. В список вошли 7 объектов. Голосование заканчивается уже завтра, 31 мая. На данный