Дмитрий Наумов провел первую пресс-конференцию в качестве главы города Владимира. Причем эта встреча с представителями СМИ прошла на 192 день после официального вступления мэра областного

Дмитрий Наумов провел первую пресс-конференцию в качестве главы города Владимира. Причем эта встреча с представителями СМИ прошла на 192 день после официального вступления мэра областного центра в должность. Дмитрий Наумов, глава г. Владимира На сегодня получается у меня уже не раз сто дней, а получилось два по сто. Ну что, тоже в ряд. В ходе