Блогер рассказал, что хочет попробовать себя в новом деле, и поделился планами.

Блогер рассказал, что хочет попробовать себя в новом деле, и поделился планами.Давид Манукян известен публике как блогер, певец, друг Филиппа Киркорова и экс-возлюбленный Ольги Бузовой. В марте этого года уроженцу Новосибирска исполнилось всего 30 лет, а он уже покорил так много вершин. Но кто бы мог подумать, что это только начало...Последние несколько лет Дава регулярно радует любимых поклонников новыми хитами, выступлениями и выходами в свет. Казалось, блогер добился всего, о чем только можно мечтать. Однако он не планирует останавливаться на достигнутом и собирается предстать перед публикой в новой ипостаси.напоминает, что ранее Давид Манукян снялся в сериале режиссера Сарика Андреасяна. Этот опыт и вдохновил бывшего избранника Бузовой на новые свершения. Музыкант решил стать актером и запланировал участие сразу в нескольких проектах.По словам Давида, этим летом его ждет очень плотная работа. Он не только сыграет в двух сериалах, но и исполнит главную роль в полнометражном фильме. "Это новое направление для меня, которое мне очень интересно", – поделился своими впечатлениями Манукян.Остается только надеяться, что актерская карьера не помешает поющему блогеру выпускать для поклонников новые музыкальные композиции. Судя по всему, пока все идет по плану. Недавно экс-возлюбленный Ольги Бузовой записал несколько новых песен.