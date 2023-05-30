Серьезное ДТП произошло на улице Полины Осипенко. Столкнулись две легковушки. Пострадали двое. По данным дорожной полиции, авария случилась 29 мая около 18:35 недалеко от дома №59. Автомобиль

Серьезное ДТП произошло на улице Полины Осипенко. Столкнулись две легковушки. Пострадали двое. По данным дорожной полиции, авария случилась 29 мая около 18:35 недалеко от дома №59. Автомобиль “Киа Рио” врезался в отечественную легковушку. Видеозапись инцидента опубликовали в соцсетях. От столкновения иномарку практически сплющило. Дополнительные повреждения машина получила, врезавшись в столб. Павел Альгашов, инспектор отдела ГИБДД