Инцидент произошел в Московской области. Стали известны детали хирургических манипуляций.

Инцидент произошел в Московской области. Стали известны детали хирургических манипуляций.Двухлетний малыш оказался пациентом клиники из-за изюма в носу. На фоне проблем с дыханием его доставили врачам в больницу городского округа Видное, где медики оперативно провели диагностику, обнаружили проблему и сделали операцию."Инородное тело спровоцировало отек слизистой оболочки носа", — приводит сведения портал . Высохший плод винограда удачно извлекли и теперь с ребенком все в порядке, состояние дыхания наладилось.Интернет-издание пишет, при каких обстоятельствах изюм оказался в неположенном месте, а именно, в ноздре малыша. Незадолго до операции чадо употребляло сухофрукты в пищу и, как полагают специалисты, использовал часть лакомства не по назначению.Родителей предупреждают: лучше держать подальше от детей мелкие предметы. В противном случае может случиться непоправимое, риски высоки. Речь идет не только об игрушках вроде деталей конструктора.Например, по аналогии с изюмом в носу малыша может оказаться косточка от черешни. Между тем сайт передает, что эти сезонные ягоды не стоит включать в рацион при аллергии и при болезнях желудка в стадии обострения.