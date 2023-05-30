Об этом сообщил на пресс-конференции мэр Дмитрий Наумов. 30 мая Дмитрий Наумов устроил первую пресс-конференцию, один из вопросов журналистов касался реконструкции Золотых ворот. Напомним,

Об этом сообщил на пресс-конференции мэр Дмитрий Наумов. 30 мая Дмитрий Наумов устроил первую пресс-конференцию, один из вопросов журналистов касался реконструкции Золотых ворот. Напомним, она началась 29 мая, в планах – отремонтировать памятник изнутри и снаружи. Для строительных лесов и отделочных работ, вероятно, понадобится место. Дмитрий Наумов объявил, что в связи с реконструкцией планируется перекрытие