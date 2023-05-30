Сомнолог Михаил Котенков рассказал о том, что нужно делать, чтобы замедлить процессы старения и улучшить память
Сомнолог Михаил Котенков рассказал о том, что нужно делать, чтобы замедлить процессы старения и улучшить память
Недостаток сна и возрастные изменения когнитивных способностей – это проблемы, которые волнуют многих людей. Ведь без хорошего сна мы не можем полноценно функционировать в повседневной жизни. И если к этому добавить еще и возрастные изменения, то дела обстоят еще хуже.
Известный сомнолог Михаил Котенков об одном способе, который поможет сделать ваш сон лучше. Существует один простой лайфхак, который может помочь нам улучшить качество сна и сохранить когнитивные способности на высоком уровне. Речь идет о маске для сна.
Последние исследования показывают, что благодаря сну в маске у человека улучшается память и повышается концентрация внимания. Это объясняется тем, что без маски очень сложно обеспечить себе полную темноту, а именно это главное условие для выработки мелатонина – гормона, который отвечает за регуляцию цикла сна и бодрствования.
Мелатонин также имеет омолаживающий эффект на организм, замедляя процессы старения. Именно поэтому использование маски для сна может стать не только способом улучшения качества сна, но и профилактикой возрастных изменений.
Конечно, маска для сна не является панацеей от всех проблем со сном и когнитивными способностями. Но это простой и доступный способ улучшить свое здоровье и качество жизни. Поэтому, если вы страдаете от бессонницы или замечаете, что ваша память и концентрация начинают ухудшаться, попробуйте использовать маску для сна. Возможно, это поможет вам вернуться к полноценной и здоровой жизни.