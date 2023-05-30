Сомнолог Михаил Котенков рассказал о том, что нужно делать, чтобы замедлить процессы старения и улучшить память

Сомнолог Михаил Котенков рассказал о том, что нужно делать, чтобы замедлить процессы старения и улучшить памятьНедостаток сна и возрастные изменения когнитивных способностей – это проблемы, которые волнуют многих людей. Ведь без хорошего сна мы не можем полноценно функционировать в повседневной жизни. И если к этому добавить еще и возрастные изменения, то дела обстоят еще хуже.Известный сомнолог Михаил Котенков об одном способе, который поможет сделать ваш сон лучше. Существует один простой лайфхак, который может помочь нам улучшить качество сна и сохранить когнитивные способности на высоком уровне. Речь идет о маске для сна.Последние исследования показывают, что благодаря сну в маске у человека улучшается память и повышается концентрация внимания. Это объясняется тем, что без маски очень сложно обеспечить себе полную темноту, а именно это главное условие для выработки мелатонина – гормона, который отвечает за регуляцию цикла сна и бодрствования.Мелатонин также имеет омолаживающий эффект на организм, замедляя процессы старения. Именно поэтому использование маски для сна может стать не только способом улучшения качества сна, но и профилактикой возрастных изменений.Конечно, маска для сна не является панацеей от всех проблем со сном и когнитивными способностями. Но это простой и доступный способ улучшить свое здоровье и качество жизни. Поэтому, если вы страдаете от бессонницы или замечаете, что ваша память и концентрация начинают ухудшаться, попробуйте использовать маску для сна. Возможно, это поможет вам вернуться к полноценной и здоровой жизни.