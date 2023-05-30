Власти возьмут государственный транспортный лизинговый кредит.

Мэрия Владимира закупит 65 газомоторных и 35 дизельных автобусов. Об этом сообщил глава города Дмитрий Наумов.Во время своей пресс-конференции он рассказал о том, как планируется решать проблему с общественным транспортом. Количество машин, выходящих на маршруты, в последние месяцы выросло с 70% до 85%. Показатель вырос за счёт штрафования перевозчиков. Однако главная проблема - изношенность автопарка.«Мы берём государственный транспортный лизинговый кредит. Получим 1,6 млрд, а в течение пяти лет вернём 1,9 млрд рублей. Контракт планируется подписать после 12 июня. Первые автобусы ждём во второй половине лета», - пояснил градоначальник.Из 100 новых единиц транспорта 35 машин будут ездить на дизельном топливе. Остальной автопарк составят газомоторные машины.