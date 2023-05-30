На время ремонта Золотых ворот возле них будут перекрывать дорожное движение. На время реставрации...

На время ремонта Золотых ворот возле них будут перекрывать дорожное движение.На время реставрации Золотых ворот возле них будут перекрывать одну из четырех полос улицы Большая Московская, сообщил сегодня на своей первой большой пресс-конференции глава Владимира Дмитрий Наумов.Он выразил надежду, что много времени эти работы не займут: "Все будет сделано течение этого - следующего года".Отдельно было отмечено, что маршруты общественного транспорта, которые проходят мимо Золотых ворот, отменяться не будут. Однако, не исключено, что временно троллейбусные маршруты будут превращаться в автобусные.Напомним, что на реставрацию Золотых ворот во Владимире потратят более 139 миллионов рублей. Их ждёт комплексная реставрация, включающая внутренние и наружные работы, модернизацию инженерно-технических сетей. По контракту - срок исполнения - до 31 декабря 2025 года.Фото: ГТРК Владимир