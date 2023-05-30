По прогнозам врачей, моторные функции будут полностью восстановлены.

Врачи Владимирской ОДКБ поставили на ноги 16-летнего школьника из Собинского района. Об этом рассказали в минздраве Владимирской области.Подросток попал в больницу с жалобами на сильную слабость в ногах. Ребёнок утратил возможность самостоятельно передвигаться. Специалисты поставили диагноз - аксональная моторная полинейропатия. Полиневрит - это синдром, который оказывает влияние на нервную систему.Доктора проконсультировались с коллегами из Москвы. Юному пациенту назначили иммуноглобулин. Юноша уже прошёл половину терапии. Сейчас он вновь может ходить. По прогнозам медиков, моторные функции будут полностью восстановлены.