Первые гости посетят аквапарк уже в этом году.

В Суздале строящийся аквапарк показали с высоты птичьего полета. Фотографии опубликовал ГТК «Суздаль» в социальных сетях.Аквапарк должен открыться уже в этом году. Там будут установлены детские и взрослые горки и игровые пространства от дизайнерского бюро «Чехарда».Детская зона была спроектирована по мотивам сказки о путешествии по темной и светлой стороны Луны «Роверандом» - для малышей будут построены пещеры, морские раковины, скалолазная стена и другие элементы.Для взрослых создадут зону SPA и банный комплекс, бассейны с гидромассажем и фуд-корт на 150 человек.