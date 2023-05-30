Под угрозой лишиться вождения иномарки бизнес-класса житель Владимира оплатил 59 дорожных штрафов...

Под угрозой лишиться вождения иномарки бизнес-класса житель Владимира оплатил 59 дорожных штрафов на 100 тысяч рублей.Ленинским отделением судебных приставов было против 21-летнего автовладельца возбуждено 59 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД с должника на сумму свыше 101 тысячи рублей.Тогда было вынесено постановление о временном ограничении на выезд из России и запрете регистрационных действий в отношении автомобиля бизнес-класса «BMW 528i xDrive». И мужчина тут же полностью оплатил задолженность, сообщила пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Фото: https://www.pxfuel.com