Последний день весны во Владимирской области будет пасмурным и дождливым. Ясному утру придет на...

Последний день весны во Владимирской области будет пасмурным и дождливым.Ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера, предупреждают синоптики.Днем ожидается дождь, к вечеру он станет сильнее.Воздух прогреется до 19 градусов, ветер слабый - максимум 3,8 метра в секунду.Атмосферное давление стабильное - 746 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды: 31 мая почитается память мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц. Феодот врачевал больных, помогал страждущим. В прежние времена день этот был связан в основном с посевом льна. Наши предки следили за тем, какое дерево в этот день лист развернет. Если дуб перед ясенем лист пустит, значит лето предвещает быть сухим.