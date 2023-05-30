Представитель регионального Роспотребнадзора Людмила Константинова рассказала, как организован...

Представитель регионального Роспотребнадзора Людмила Константинова рассказала, как организован детский отдых в лагерях.Около 20 тысяч детей отдохнут этим летом в загородных лагерях Владимирской области. Из них более шести тысяч отправятся на отдых бесплатно - за счет областного бюджета. Лагеря проверены сотрудниками МЧС и Роспотребнадзора. Контролируются требования пожарной безопасности и соблюдение санитарных норм. Каких именно? И на что обратить внимание, впервые отправляя ребенка в лагерь? Гостем нашей студии стала представитель регионального Роспотребнадзора Людмила Константинова. Интервью продолжит эфир.