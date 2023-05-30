Юлия Проскурякова рассыпалась в комплиментах поющему и танцующему комику Максиму Галкину*.

Юлия Проскурякова рассыпалась в комплиментах поющему и танцующему комику Максиму Галкину*.Жена российского композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова всегда приветливо относилась к коллегам по сцене. Но в последнее время все изменилось. В мире российского шоу-бизнеса произошел раскол, и теперь даже не верится, что когда-то Проскурякова открыто нахваливала иноагента Галкина*.12 декабря 2021 года Юлия Проскурякова опубликовала в запрещенной соцсети пост, в котором рассказала, что 3 декабря в Кремле состоялся концерт Максима Галкина*, и ей посчастливилось на нем побывать. Тогда еще у Галкина* в России были толпы поклонников и аншлаги, и Проскурякова осталась довольна от его выступления."Несмотря на всю непогоду в этот вечер, огромные очереди на вход, ковид-ограничения и тщательный досмотр, все это не смогло помешать встретиться с веселым приветливым ярким искрометным и очень талантивым Максимом Галкиным*. Максим* в течение часа пел, танцевал и шутил. Прекрасный концерт!" – признавалась тогда жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова.Стоит отметить, что сейчас все шарахаются от Галкина*, а раньше открыто выражали восхищение, хотя прошло совсем немного времени. Удивительно, как все изменилось в шоу-бизнесе за какой-то год. Впрочем, семья Николаева не клеймит позором Аллу Пугачеву, а Юлия Проскурякова даже выложила в день рождения Примадонны 15 апреля 2023 года отрывок видео, на кадрах которого жена Галкина* поет.* – признан иноагентом по решению Минюста РФ