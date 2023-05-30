Сотрудники «Валенты», которые несколько месяцев говорили о переезде, но не называли нового места для приюта, открыли все карты и провели экскурсию по своим недавно приобретенным владениям.

Сотрудники «Валенты», которые несколько месяцев говорили о переезде, но не называли нового места для приюта, открыли все карты и провели экскурсию по своим недавно приобретенным владениям. Земельный участок площадью 1 гектар располагается рядом с ТЭЦ-2 в Добром. На участке есть два кирпичных строения, требующих косметического ремонта и подключения к коммуникациям. Сотрудники приюта рады, что участок