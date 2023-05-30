Надзорное ведомство напомнило об уголовной и административной ответственности.

Надзорное ведомство напомнило об уголовной и административной ответственности.Прокуратура выявила публикации, содержащие недостоверные сведения о происшествии в Москве. Ведомство , что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.Представителей СМИ и блогосферы призвали воздержаться от распространения фейков и руководствоваться официальными источниками информации при подготовке материалов.Мэр Москвы Сергей Собянин , что в ходе инцидентов с беспилотниками серьезно пострадавших нет. Эвакуированные местные жители начали возвращаться домой.