Конкурс проводит Торгово-промышленная палата РФ в рамках национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

Победителем конкурса «Лучшая банковская программа для МСП» в номинации «Системное развитие цифровых услуг для бизнеса» стал банк ВТБ. Конкурс проводит Торгово-промышленная палата РФ в рамках национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».Банк представил на конкурс комплекс продуктов и сервисов для предпринимателей, запущенных в 2022 году. Среди них – новые кредитные продукты, специальные предложения РКО, виртуальная бизнес-карта «Мир. Отдельного внимания заслуживает экосистема ВЭД, которая в 2022 году пополнилась новыми сервисами и инструментами для импортеров и экспортеров, в том числе набором таможенных сервисов.«Клиенты заинтересованы в возможности оформления продуктов без посещения офиса, высокой скорости и безопасности своих операций, а также оптимизации расходов. Сегодня в онлайн-формате доступны все стандартные продукты банка, а наши ценовые предложения позволяют существенно снижать расходы на ведение бизнеса. Для нас особая ценность этой награды в том, что победителей определяет как экспертное жюри, так и сами предприниматели, которые выбрали наш банк в качестве финансового партнера и сегодня поддержали нас в рамках конкурса», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент банка ВТБ.«Наш главный приоритет заключается в разработке современных продуктов и сервисов, которые полностью отвечают требованиям быстро меняющегося рынка и удовлетворяют потребности предпринимателей. Мы благодарны за высокую оценку нашей работы и в дальнейшем будем прилагать максимум усилий для совершенствования сервисов и продуктов банка для удобства клиентов», − комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.