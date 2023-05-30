Во Владимирской области зафиксирована первая трагедия на воде.

В МЧС и СК прокомментировали гибель студентов на водоёме Уткин пруд. Во Владимирской области зафиксирована первое ЧП на воде.В ночь на 28 мая в региональное МЧС поступило сообщение о в СНТ «Северное-1» Александровского района. Очевидцы достали из воды 20-летних парня и девушку.«По предварительной информации, они отдыхали в большой компании, в какой-то момент направились к водоёму, в котором и утонули. По словам свидетелей, погибшие были пьяны», - уточнили в спасательном ведомстве.В Следкоме подтвердили, что молодые люди были подшофе. Они отправились плавать в необорудованный для купания пожарный пруд. Однокурсники заметили, что ребята пропали из поля зрения, вытащили их, но было уже поздно.СУ СК проводит проверку. Уточняются все обстоятельства происшествия.