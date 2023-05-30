Екатерина Шпица опубликовала откровенное фото.

Екатерина Шпица опубликовала откровенное фото.37-летняя Екатерина Шпица – популярная российская актриса. В ее фильмографии порядка 70 проектов. Ее можно увидеть в таких кинолентах, как "Топи" (2021), "Елки 5" (2016), "Метро" (2012), "Крымский мост. Сделано с любовью!" (2018), сериалах "Реальные пацаны" (2013), "Молодая гвардия" (2015) и других картинах.Поскольку Шпица остается одной из самых востребованных в России актрис, она имеет армию поклонников, с которыми она регулярно общается в социальных сетях. А иногда артистка публикует в личном блоге пикантный контент на радость фанатам. Например, недавно Екатерина поделилась , на которой запечатлена в черном пальто и нижнем белье. Для горячего снимка актриса распахнула пальто, обнажив большую часть своего тела.Интернет-пользователи пришли в восторг от увиденного. "Выглядите идеально, браво!", "Соблазнительно", "Красота", "Супер", – отреагировали подписчики телеграм-канала Екатерины Шпицы.Ранее сообщалось о том, что Екатерина Шпица оказалась на больничной койке. Актриса отправилась на реабилитацию в санаторий. Так она решила восстановиться после изнуряющей работы. Подробнее об этом "Дни.ру".