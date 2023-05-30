Из-за атаки беспилотников несколько зданий получили повреждения.

Из-за атаки беспилотников несколько зданий получили повреждения.Происшествие произошло рано утром 30 мая. Экстренные службы столицы находятся на местах, выясняются обстоятельства произошедшего, написал в своем мэр Москвы Сергей Собянин.Градоначльник уточнил, что серьезно пострадавших в результате инцидентов с БПЛА нет. Он призвал горожан доверять только официальным источника и не распространять непроверенную информацию."В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры", – сообщил Собянин.Сообщается, что повреждения получили жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице.