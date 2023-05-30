Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оперативно устранить повреждения зданий.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оперативно устранить повреждения зданий.Жителей эвакуировали для беспрепятственной работы специальных служб. Люди начали возвращаться в свои дома, сообщил мэр Москвы в своем .Градоначальник уточнил, что первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте."Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях", – написал градоначальник.Инциденты с беспилотниками произошли утром 30 мая. Из-за атаки БПЛА получили повреждения несколько домов.