Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оперативно устранить повреждения зданий.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оперативно устранить повреждения зданий.
Жителей эвакуировали для беспрепятственной работы специальных служб. Люди начали возвращаться в свои дома, сообщил мэр Москвы в своем .
Градоначальник уточнил, что первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте.
"Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях", – написал градоначальник.
Инциденты с беспилотниками произошли утром 30 мая. Из-за атаки БПЛА получили повреждения несколько домов.