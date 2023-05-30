Экстренные службы продолжают работать на местах падения беспилотников.

Экстренные службы продолжают работать на местах падения беспилотников.Никто из жителей поврежденных беспилотниками домов серьезно не пострадал. Об этом сообщил в своем мэр Москвы Сергей Собянин.Градоначальник уточнил, что за медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация им не потребовалась."Также на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи", – отметил мэр.Инциденты с беспилотниками произошли утром 30 мая. Из-за атаки БПЛА несколько зданий получили повреждения.