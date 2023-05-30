В городе Александрове местному жителю, совершившему двойной поджог автомобилей, грозит до 5 лет...

В городе Александрове местному жителю, совершившему двойной поджог автомобилей, грозит до 5 лет лишения свободы.История не из художественного фильма, а из… реальной жизни во Владимирской области.Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в Новый год житель города Александрова повздорил со своей любимой женщиной (сожительницей). И в итоге конфликт дошёл до того, что мужчина решил «насолить» как «любимой», так и её родителям в масштабах «боевика».Сначала обвиняемый сжег автомобиль женщины. Но на этом решил не останавливаться.Мужчина двинулся в гараж её родителей, где также находилась вторая машина, и совершил уже второй поджог.Уже позже мужчина, видимо, раскаявшись, и осознав, что ему грозит тюремный срок, возместил ущерб семье в полном объеме.В данный момент уголовное дело направлено в Александровский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение данного преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Фото: pxfuel.com