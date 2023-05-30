Особняк, построенный во второй половине XIX века, расположен на улице Свердлова.

В Коврове дом Муратова признан памятником архитектуры. Об этом сообщили в инспекции по госохране объектов культурного наследия.Особняк, построенный во второй половине XIX века, расположен на улице Свердлова. Он принадлежал предводителю Ковровского уездного дворянства Николаю Павловичу Муратову. Статский советник был известен своими либеральными убеждениями, за что в 1905 году был отстранён от всех постов. До своей гибели политик возглавлял ковровское отделение партии кадетов.«Будучи председателем Ковровской земской управы Н.П. Муратов много сделал для развития образования, культуры, медицины и дорог в Коврове и уезде. В доме Муратова располагалась первая редакция газеты «Ковровские вести», - пишут власти.Сейчас в здании находится Ковровский историко-мемориальный музей.