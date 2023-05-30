Пожар случился 29 мая в шесть часов вечера. Загорелась квартира в доме №7 корпус 2 на улице Зои Космодемьянской. На место оперативно прибыли пожарные, к их приезду балкон на 7 этаже уже полыхал.

Пожар случился 29 мая в шесть часов вечера. Загорелась квартира в доме №7 корпус 2 на улице Зои Космодемьянской. На место оперативно прибыли пожарные, к их приезду балкон на 7 этаже уже полыхал. Огонь начал распространятся на соседние балконы. Как сообщили в МЧС, предварительная площадь пожара составила 50 квадратных метров. Чтобы избежать человеческих жертв, спасателям