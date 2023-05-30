В Коврове спасателям МЧС России по Владимирской области удалось потушить крупный пожар на трёх...

В Коврове спасателям МЧС России по Владимирской области удалось потушить крупный пожар на трёх этажах жилого дома.Серьёзный пожар произошёл вечером 29-го мая в городе Коврове на улице Зои Космодемьянской.Пресс-служба МЧС России по Владимирской области сообщает, что вызов поступил в главное управление в 18:09. И спасатели оперативно выехали на место происшествия.Очевидцы пожара рассказывают, что огонь полыхал на нескольких этажах. У кого-то из жителей многоэтажного дома началась паника.«Отправной точкой» огня стал балкон квартиры на 7-м этаже. Уточняется, что момент прибытия подразделений уже наблюдалось его открытое горение.Огонь быстро распространился на балконы восьмого и девятого этажей, а также внутрь квартиры 7-го этажа.Были эвакуированы 20 человек. И спасатели приступили к тушению огня.Сообщается, что по итогу - предварительная (общая) площадь пожара 50 кв.м.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Что стало причиной пожара также пока неизвестно.К тушению огня привлекались 5 единиц техники и 22 человека личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона, что в случае пожара необходимо незамедлительно звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области