Тактико-специальное учение под названием “Экран-2023” провели 25 мая в Кольчугинском районе, сообщили в УФСБ области. По легенде учений, неизвестные лица повредили железнодорожное

Тактико-специальное учение под названием “Экран-2023” провели 25 мая в Кольчугинском районе, сообщили в УФСБ области. По легенде учений, неизвестные лица повредили железнодорожное полотно и скрылись на машине. Когда наряд ДПС остановил автомобиль “нарушителей”, они напали на сотрудников с ножом и открыли огонь. Пытаясь скрыться, “преступники” бросили автомобиль и захватили поликлинику Кольчугинской ЦРБ. “Злоумышленники” взяли в