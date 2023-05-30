В посёлке Красная Горбатка Владимирской области прокурор добился ограничения родительских прав...

В посёлке Красная Горбатка Владимирской области прокурор добился ограничения родительских прав отца-наркомана.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Как выяснилось, мужчина систематически употреблял наркотики. И, видимо, часто находился в неадекватном состоянии.Бабушка 6-летней девочки - жительница Селивановского района обратилась с иском в районный суд об ограничении родительских прав её зятя.На протяжении судебных заседаний ответчик настаивал на "необоснованности" заявленных требований.Уточняется, что при изучении результатов судебно-психиатрической экспертизы установлено, что отец девочки действительно активно употребляет героин. Находясь под воздействием наркотика, «он может представлять потенциальную опасность для малолетнего ребёнка», поясняет пресс-служба региональной прокуратуры.Как итог: соглашаясь с позицией прокурора, суд всё же ограничил отца ребёнка в родительских правах.Фото: pxfuel.com