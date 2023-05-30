В дежурную часть полиции обратилась женщина, она сообщила, что из квартиры пропал ноутбук и беспроводная мышь. Сумма ущерба составила около 21 тысячи рублей, сообщили в УМВД. Сотрудники

В дежурную часть полиции обратилась женщина, она сообщила, что из квартиры пропал ноутбук и беспроводная мышь. Сумма ущерба составила около 21 тысячи рублей, сообщили в УМВД. Сотрудники полиции провели предварительное следствие, выяснилось, что за день до пропажи к женщине приходил бывший муж, чтобы забрать некоторые документы. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Местонахождение подозреваемого