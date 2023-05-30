В Вязниках мужчина обокрал свою бывшую жену и пытался скрыться. Думал, что ему «всё сойдёт с рук»,...

В Вязниках мужчина обокрал свою бывшую жену и пытался скрыться.Думал, что ему «всё сойдёт с рук», но ошибался. Иногда семейные «разборки» выливаются в уголовные дела.Выяснилось, что начале апреля текущего года в дежурную часть полиции обратилась жительница города Вязники, сообщившая о пропаже из квартиры ценного ноутбука и беспроводный мыши. Общая сумма ущерба (по её оценке) составила более 21 000 рублей, уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Сотрудники полиции выяснили, что накануне кражи в гостях у женщины находился её бывший 58-летний супруг. Он, мол, приходил «просто забрать документы». Кстати, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.В скором времени местонахождение бывшего супруга заявительницы было обнаружено. Скрыться не удалось.Свою причастность к краже фигурант отрицать не стал. Мужчина пояснил, что уже «реализовал чужое имущество».В данный момент Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району расследование этого уголовного дела завершено. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ («кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»).Фото: pxfuel.com