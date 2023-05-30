Владимирская мотогонщица Карина Былинина стала победительницей соревнований в Казани. Все больше...

Владимирская мотогонщица Карина Былинина стала победительницей соревнований в Казани.Все больше девушек сегодня выбирают жизнь на высокой скорости. Чем же их так манит мужской мотоспорт , в котором они даже готовы побеждать? О гоночной кухне - Ольга Яцык.А вам слабо за полгода обучения езде на мотоцикле обуздать железного монстра, "порвать" соперников на трассе и прийти к финишу первой? Карина - смогла.Четыре пилота из Владимира приняли участие в гонках Чемпионата MOTO.MSK.CUP в Казани. Но именно Карина стала первой, опередив 14 мотогонщиков. Заезд гладким не был. Всему виной - волнение. Спортсменка несколько раз слетела с трассы. Но в спорте нужны стальные нервы. Главное - кубок в руках.Карина Былинина - победитель гонки среди новичков:- Тут главное понимание, холодный рассудок и подавлять свои эмоции страха. Всегда всё получится. Просто надо пробовать, тренироваться. Без тренировок - никуда, как в любом спорте.Тренировки занимают два часа в день. Казалось бы немного, но результативно, если выкладываться на 100 процентов, говорит Карина. Влюбиться в мотоспорт помог, как обычно, случай. А точнее - мотоджимхАна - фигурное вождение. Хватило лишь однажды увидеть зрелищное действо, чтобы понять: это на всю жизнь.Карина Былинина - победитель гонки среди новичков:- Когда ты сидишь на мотоцикле и это чувство, когда ты паришь - оно ни с чем не сравнимо. То есть, даже нельзя объяснить что ты в этот момент испытываешь, какие эмоции. Это и адреналин, и восторг, и ты сама себя преодолеваешь. То есть, тут очень много впечатлений.- Три дня выезда - это как месяц отдыха на Мальдивах.Об упорстве и стараниях Карины рассказывает её тренер Андрей Чернов - постоянный призёр всероссийских соревнований по шоссейно-кольцевым мотогонкам.Андрей Чернов - тренер Карины:- Это самый не то, что даже способный,а самый старательный ученик, который слушает внимательно и очень много тренируется. Но, самая главная тема - это больше тренироваться. Стараться и тренироваться. Потому, что кто-то просто поездил там два часа, не применил никаких советов и уехал. А Карине ты говоришь: сделай так - она не думает, она делает и у неё получается, пытается ещё сразу сделать.Главная конкурентка Карины - юная Марта и по совместительству дочь Андрея Чернова. Девочка, как и отец покоряет дороги бескрайней родины.Карина Былинина - победитель гонки среди новичков:- Да, восьмилетняя конкурентка у меня, как бы, есть и будет.- Восьмилетняя девочка?- Да, ей восемь лет. Ездим на тренировках, на питбайках я её только-только догоняю. Я не знаю даже как это...с кровью, наверное, передалось всё.Важную роль играют байки. Точная и уверенная работа каждой детали придаёт уверенность пилоту во время заездов. И тут в игру вступает Иван - механик команды владимирских мотогонщиков. Уже восемь лет он лечит и вдыхает новую жизнь в железных коней.Иван Лесин - автомеханик:- Они очень лёгкие, сами себя они не бьют. Если, даже, мотоцикл упал, то поменял клипон, подножку, всякую мелочь, подремонтировал и дальше поехал. Если сравнивать с большими мотоциклами, то большие мотоциклы сами себя рушат.Безопасность пилота - на первом месте. Яркие костюмы - не только эстетика, но и защита спортсмена в критической ситуации.Ольга Яцык:- Экипировка спортсменов бывает из разных материалов, даже из кожи кенгуру. А вот в этом костюме Карина и завоевала свой первый кубок. Он полностью закрывает тело при падении и страхует спортсмена от получения серьёзных травм.Тренировки, исправный байк, советы тренера и, главное, упорство - всё это даёт результат. У Карины большие планы. Девушка стремится к чемпионату России, чтобы побеждать. Ведь для королевы автострады иной дороги - нет.Ольга Яцык, Александр Чунаев, Вести-Владимир