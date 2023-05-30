Три города и 10 районов получили 48,8 млн рублей в качестве возмещения расходов на эвакуированных жителей соседнего государства.

Владимирская область потратила на содержание беженцев из ЛДНР и Украины 50 млн рублей. Три города и 10 районов получили 48,8 млн рублей в качестве возмещения расходов на эвакуированных жителей Донбасса и соседнего государства.Больше всех на размещение и еду для переселенцев потратили Владимир (17 млн рублей), Ковров и Юрьев-Польский район (более 7 млн) и Камешковский район (3,5 млн).Мурому вернут 2,3 млн рублей, а Суздальскому району - 2,6. От 1,1 до 1,7 млн рублей получат Александровский, Вязниковский, Ковровский, Селивановский и Петушинский районы. Киржачский и Кольчугинский – почти по 600 тысяч рублей.