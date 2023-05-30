Владимирские энергетики напоминают о крупных штрафах за самовольные подключения к...
Владимирские энергетики напоминают о крупных штрафах за самовольные подключения к электросетям.
Самовольные подключения к электросетям являются правонарушением. Как правило, они выполняются кустарно. Это может привести к короткому замыканию, возгоранию и несчастным случаям. Ущерб нарушители наносят и соседям: снижается качество электроснабжения, выходит из строя бытовая техника, растут начисления за ОДН.
Нарушителям-физлицам за самовольное подключение электросетям грозит административное наказание в виде штрафа от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. При повторном нарушении - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.
Размер штрафа на должностных лиц составляет от 30 тысяч до 80 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет, на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. За повторное правонарушение на должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч рублей или дисквалификация на срок от двух до трёх лет, на юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
Сообщайте об известных вам фактах самовольного подключения и потребления электроэнергии в контактный центр «Энергосбыт Волга» по телефону 8 (4922) 77-30-00 с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу или по электронной почте [email protected]
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«Энергосбыт Волга» призывает клиентов оплачивать счета вовремя - до 10 числа каждого месяца, следующего за расчётным. Из любой точки с доступом в интернет это можно сделать через удобные онлайн-сервисы компании:
мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга»;
личный кабинет на сайте www.esbvolga.ru. Важно: время работы личного кабинета временно изменено, его функции доступны с 7:00 до 23:00;
виджет «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте www.esbvolga.ru.
Не копите задолженность: чем она больше, тем труднее её погасить. Клиенты «Энергосбыт Волга» с хорошей платёжной дисциплиной имеют возможность принимать участие в акциях и получать ценные подарки.
Фото https://www.pxfuel.com