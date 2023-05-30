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<a href="https://33live.ru/novosti/30-05-2023-vladimirskie-energetiki-napominayut-o-krupnyx-shtrafax-za-samovolnye-podklyucheniya-k-elektrosetyam.html" target="_blank">Владимирские энергетики напоминают о крупных штрафах за самовольные подключения к электросетям</a> - Владимирские энергетики напоминают о крупных штрафах за самовольные подключения к...