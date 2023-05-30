Владимирские врачи вернули тяжело больному мальчику способность ходить, 16-летний подросток из...

Владимирские врачи вернули тяжело больному мальчику способность ходить,16-летний подросток из Собинского района потерял способность ходить из=за сильной слабости в ногах. Ему был поставлен диагноз аксональная моторная полинейропатия, сообщила пресс-служба Правительства ВО.После телемедицинской консультации специалистов ОДКБ с московскими врачами из РДКБ им.Пирогова было начато внутривенное лечение иммуноглобулином.Пройдя только половину курса пациент уже смог сделать первые шаги. Врачи уверены, что смогут вернуть ему полное восстановление моторных функций.Фото https://www.pxfuel.com