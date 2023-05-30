Владимирские врачи вернули тяжело больному мальчику способность ходить,
16-летний подросток из...
Владимирские врачи вернули тяжело больному мальчику способность ходить,
16-летний подросток из Собинского района потерял способность ходить из=за сильной слабости в ногах. Ему был поставлен диагноз аксональная моторная полинейропатия, сообщила пресс-служба Правительства ВО.
После телемедицинской консультации специалистов ОДКБ с московскими врачами из РДКБ им.Пирогова было начато внутривенное лечение иммуноглобулином.
Пройдя только половину курса пациент уже смог сделать первые шаги. Врачи уверены, что смогут вернуть ему полное восстановление моторных функций.
Фото https://www.pxfuel.com