Владимирский гарнизонный военный суд назначил реальный срок сбежавшему мобилизованному. Ещё в...

Владимирский гарнизонный военный суд назначил реальный срок сбежавшему мобилизованному.Ещё в сентябре прошлого года жителя посёлка Золотково Гусь-Хрустального района призвали на военную службу во время проведения частичной мобилизации.Известно, что через месяц у них с женой родилась дочка.26 октября мобилизованный мужчина прибыл в служебную командировку в Белгородскую область.Перед отъездом, во время телефонного разговора его жена пожаловалась на трудности. Как сообщается на официальном сайте Владимирского гарнизонного военного суда:«Перед убытием в командировку, в ходе телефонного разговора его супруга пожаловалась, как ей трудно заниматься новорожденным ребенком. В этой связи у него возник умысел оставить место службы и поехать домой...»В какой-то момент мужчина так и сделал — покинул часть.В Золотково с женой и ребёнком он прожил до 24 декабря, после чего добровольно пришёл в военную комендатуру города Коврова, где рассказал — что произошло.Цитируем из протокола:«В связи с переживаниями на фоне рождения ребенка и призыва мужа, ей было очень тяжело ухаживать за новорожденным, о чем она жаловалась мужу в ходе телефонных разговоров. Из-за этого Павлов покинул место своей службы, чтобы приехать к ней и помогать с уходом за ребенком...»Ещё одна причина «самовольного оставления места службы» - «необеспечение его по прибытии в пункт дислокации оружием и средствами индивидуальной защиты».Правда, при этом всём, суд посчитал, что побег из части не был следствием «стечения тяжёлых обстоятельств». И они не служат основанием освобождения от уголовной ответственности по статье "Самовольное оставление места службы".Мобилизованный признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием срока в колонии-поселении.Фото: pxfuel.com