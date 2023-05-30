Во Владимире будет установлен памятник участникам СВО. Глава города Владимира Дмитрий Наумов...

Во Владимире будет установлен памятник участникам СВО.Глава города Владимира Дмитрий Наумов провел рабочую встречу с учредителем благотворительного фонда "Открытые сердца" Ириной Трумпф.На ней обсудили предложения фонда по созданию и возможной установке в городе Владимире памятника погибшим в специальной военной операции.Судя по иллюстрации, тг-канале Наумова за основу монумента может быть взята композиция владимирского скульптора Михаила Блинова. Ее первый вариант автор представил на выставке в 2022 году.Фото: https://t.me/Dmitriy_Naumov33