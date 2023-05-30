Во Владимире готовят к открытию официальные пляжи. Подавляющее большинство трагедий на воде...

Во Владимире готовят к открытию официальные пляжи.Подавляющее большинство трагедий на воде происходит в местах неорганизованного отдыха. Как готовят к открытию официальные пляжи? В преддверии купального сезона сотрудники владимирской мэрии, МЧС и водолазы обследовали пляж и дно водоема Семязино. Каковы итоги проверки расскажет Александр Сыпченко.Озеро Семязино. Одно из любимых и популярных городских мест для купания и отдыха. Ежегодно его несколько раз обследуют водолазы и спасатели, ведь многие отдыхающие оставляют после себя огромное количество опасного мусора: бутылок, покрышек и металлической арматуры. Погружаясь на глубину 2 с половиной метра Дмитрий Козин тщательно исследует дно. Его проверку водоем прошел.Дмитрий Козин, спасатель поисково-спасательного отряда г. Владимира:- Бутылки, даже разбитые бутылки нашли, обычно это самый чистый, но видимо нанесло откуда-то, ну и всякую мелочевку. Постарались убрать, то есть купаться здесь теперь в пределах акватории огороженной безопасно.По оценке водолазов, дно абсолютно чистое. Пригодна ли сама вода для купания может показать только исследование Роспотребнадзора. Результаты проб воды будут известны в самое ближайшее время. До первого июня на территории водоема должны появится биотуалеты и кабинки для переодевания.Алексей Чебаненко, инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Владимирской области:- Акватория пляжа должна быть огорожена буйками, должен присутствовать специально спасатель, информационный стенд, оповещающий о скорости ветра, температуре воды.- Помимо Семязино, искупаться горожанам можно будет и в озере Глубоком в Загородном парке. Эти водоемы и места массового отдыха соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим критериям. Безопасности уделят особое внимание.- Борис Беликов, начальник управления гражданской защиты г. Владимира:- Дежурство здесь будет организовано с 11 часов до 19 ежедневно с первого июня, мы планируем открыть с первого июня.А вот так называемый городской пляж на Клязьме и водохранилище Содышка проверку в очередной раз не прошли. Эти места признаны непригодными для купания.Александр Сыпченко, Александр Чунаев Вести Владимир