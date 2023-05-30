Ему продлили срок содержания в СИЗО.

Во Владимире бывшему председателю кредитно-потребительского кооператива «Народная касса» продлили срок содержания в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.А.И. Сиднев провёл широкую рекламную компанию в СМИ, при помощи которой привлёк в КПК почти 3000 человек. Они отдавали мужчине свои сбережения, надеясь получить от вклада высокий процент. Злоумышленник пользовался классической схемой - выплаты пайщикам производились за счёт новых клиентов. Мыльный пузырь лопнул. Владимирцы недосчитались миллиарда рублей.В мае Сидневу продлили срок заключения под стражей, но его адвокат настаивал на домашнем аресте. Попытка обжаловать решение суда успехом не увенчалась. Ответить за содеянное всё-таки придётся.