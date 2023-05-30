Ему продлили срок содержания в СИЗО.
Во Владимире бывшему председателю кредитно-потребительского кооператива «Народная касса» продлили срок содержания в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
А.И. Сиднев провёл широкую рекламную компанию в СМИ, при помощи которой привлёк в КПК почти 3000 человек. Они отдавали мужчине свои сбережения, надеясь получить от вклада высокий процент. Злоумышленник пользовался классической схемой - выплаты пайщикам производились за счёт новых клиентов. Мыльный пузырь лопнул. Владимирцы недосчитались миллиарда рублей.
В мае Сидневу продлили срок заключения под стражей, но его адвокат настаивал на домашнем аресте. Попытка обжаловать решение суда успехом не увенчалась. Ответить за содеянное всё-таки придётся.