Волонтеры показали место, в которое перевезут собак и кошек.

Во Владимире приют «Валента» переедет на территорию возле ТЭЦ-2. Волонтеры показали место, в которое перевезут собак и кошек.В своей группе в соцсетях представители Центра для животных рассказали, что в ближайшее время они начнут благоустройство участка для размещения на нём вольеров.«Мы планируем большой субботник. Необходимо очистить землю от молодой поросли и сухой травы, вычистить здания от мусора. Приглашаем всех желающим принять участие. Что будет нужно? Перчатки, пакеты, грабли, штыковые и совковые лопаты, пилы и топоры, триммеры и бензопилы. Электричества нет. Весь инструмент должен быть или бензиновым или аккумуляторным», - анонсировали в «Валенте» расчистку территории.График:3 июня: с 10:00 до 16:004 июня: с 10:00 до 14:00Связаться с домом для брошенных хозяевами питомцев можно по номерам: +7 920 625-49-58 (Анна) и +7 915 799-03-53 (Иван).Напомним, что с предыдущего места дислокации приют