Юноша игнорировал предупреждения сотрудников ведомства и уклонялся от оплаты штрафов.

Во Владимире с владельца BMW принудительно взыскали 59 штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП.Судебные приставы завели на 21-летнего лихача 59 дел, по которым он должен был заплатить 101 тысячу рублей. Юноша игнорировал предупреждения сотрудников ведомства и продолжал уклоняться от оплаты штрафов.В результате ему закрыли выезд за границу и ограничили должника в правах на управление «BMW 528i xDrive». После введённых мер мажор тут же побежал в банк и оплатил сумму в полном объеме.