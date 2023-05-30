Во Владимире создателя кредитного кооператива Народная касса перевели с домашнего ареста в...
Во Владимире создателя кредитного кооператива "Народная касса" перевели с домашнего ареста в СИЗО.
Областной суд отменил решение Октябрьского районного суда города Владимира и отправил создателя кредитного кооператива "Народная касса" обратно в СИЗО.
Напомним, четвертого мая его адвокатам удалось изменить меру пресечения на домашний арест, но обманутые вкладчики обжаловали это решение.
- Вы нам деньги выплатите?
Андрей Сиднев, создатель КПК "Народная касса":
- 850 миллионов сегодня на руках населения денежных средств. Собирайте.
Сиднев под стражей с лета прошлого года. Создателю нескольких финансовых пирамид вменяют мошенничество в особо крупном размере, отмывание средств и преднамеренное банкротство. Речь идет о сумме в один миллиард рублей.
Жертвами Сиднева стали полторы тысячи человек, в том числе жители Владимирской области. В его деле более трехсот томов. Расследование продолжается.