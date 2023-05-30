Справедливость восстановила владимирская прокуратура, которая не согласилась с решением суда. Как сообщили на сайте областного суда, 4 мая состоялся заседание, где было решено перевести

Справедливость восстановила владимирская прокуратура, которая не согласилась с решением суда. Как сообщили на сайте областного суда, 4 мая состоялся заседание, где было решено перевести создателя финансовой пирамиды под домашний арест. С этим решением не согласилась прокуратура и потерпевшие, они подали апелляцию, чтобы обвиняемого заключили обратно под стражу. 29 мая суд вынес решение, которое удовлетворило надзорное