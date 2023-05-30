На этот раз инцидент произошел на улице Стрелецкий городок возле дома №54, сообщают в социальных сетях. Судя по комментариям жителей, люди неоднократно жаловались на плохую дорогу в

На этот раз инцидент произошел на улице Стрелецкий городок возле дома №54, сообщают в социальных сетях. Судя по комментариям жителей, люди неоднократно жаловались на плохую дорогу в управкомпанию, но реакции не последовало. Мы позвонили гендиректору компании регоператора по обращению с ТКО. Альберт Скворцов подтвердил, что мусоровоз опять провалился в асфальт, и пообещал в скором времени