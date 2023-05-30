Во Владимиркой области работает Школа лидеров волонтерских лагерей. Учебу прошли несколько...

Во Владимиркой области работает Школа лидеров волонтерских лагерей.Учебу прошли несколько десятков добровольцев из 10-ти регионов страны. Прокачать навыки вожатых на базе "Клязьминско-Лухского" заказника им помогла региональная "Дирекция особо охраняемых природных территорий".- Я помню, когда мы собеседовались, нас спрашивали: "Туалеты копал?"Столичные педагоги, астрофизик и программист, шутят из будущей выгребной ямы вязниковского "Клязьминско-Лухского заказника". Нелегкая миссия - перенос туалета - заключительный этап обучения. Оба Александра вскоре станут кураторами волонтерских групп. Александр Иванов, к примеру, отправится в нижегородский Керженский заповедник.Александр Иванов, лидер волонтерской школы:- Хочется сделать какое-то доброе дело. Почувствовать, что руки не зря мне даны, ну и вообще всё не зря. Пусть даже я здесь никогда не появлюсь, не схожу в этот туалет, зато я буду знать, что кому-то от меня было хорошо.//Езжу-езжу-езжу - люблю ездить. Люблю, чтобы после меня было чище, чем до меня. Офигенная идея для проведения отпуска: ты проводишь на природе, ты проводишь с пользой, интересно. Ещё, как говорится, тебя и кормят."Школа кемплидерства"- совместный проект благотворительных фондов - Владимира Потанина и "Заповедное посольство". До сентября "выпусники" разлетятся по 24 экозонам страны. Самая западная точка - Куршская коса (Калининградская область), самая восточная - Кедровая Падь (Приморский край). В распоряжении заповедников отныне - 200 лучших волонтеров- участников стипендиальной программы. Студенты, аспиранты, педагоги, обладатели научных и исследовательских грантов. Среди навыков - подсчет животных и расшифровка снимков с квадракоптеров.Юлия Верещак, директор по международным проектам благотворительного фона «Заповедное лесничество»:- Мы поддерживаем заповедные территории России.//Дело в том, что заповедные территории России занимают 12% нашей страны. Это огромная территория, огромная. И на них работает всего 15 тысяч человек. При этом туристический оборот наших заповедных территорий - 8 миллионов в год. Это говорит о том, что им нужна глобальная поддержка общественности, поэтому мы делаем различные проекты, и сейчас вы видите один из наших проектов.Рабочие руки нужны и в самом Клязьминско-Лухском заказнике. В "зубрятнике" немало проблемных точек. Четырнадцатилетний Арсений из Наро-Фоминска, например, помогает чинить давно поваленный снегом забор. Здесь доброволец со всей семьей. Мечтает стать поваром и кормить людей в бедных странах.Арсений Соболев, волонтер:- Мы дышим просто воздухом. Если не ухаживать за деревьями, если не следить за природой, тогда вскоре мы можем...умереть.А Раджану - она из Ленинградской области - не пугает даже облако кровососов. Во Владимире кураторов обучали конфликтологии, работе с групповой динамикой и оказанию первой помощи.Раджана Рыгзынова, сотрудник Дирекции ООПТ Ленинградской области:- Помощь во имя природы, во имя хорошего дела - она чудесная. Когда ты трудишься, тебе нисколько не жалко ни потраченного времени. А ещё, самое главное, что опыт таких волонтерских лагерей даёт, во-первых, путешествие, а, во-вторых, очень интересные знакомства.Ольга Канищева, начальник дирекции особо охраняемой территорий Владимирской области:- Любая помощь от волонтеров она, конечно же, нам нужна, и, когда приезжает большое количество людей сразу же, которые и с руками, и с головой, и которые правильно мыслят, которые направлены на созидание, мы очень рады.Площадку "Клязьминско-Лухского" выбрали как модельную: удобную, как точку распределения по стране, с самыми отзывчивыми сотрудниками и красивой природой. Региону есть, чем гордиться.Любовь Клюквина, Андрей Беляков