Он получил 3 года колонии-поселения.

Мобилизованный из Владимирской области приговорён к 3 годам тюрьмы за побег из части. Об этом сообщил Владимирский гарнизонный суд.Бойца призвали из запаса осенью прошлого года. Накануне отправки в зону СВО, 22 октября, уроженец Суздальского района собрал вещи и самовольно покинул место службы. Мужчина сел в такси и отправился к матери. Дома он переоделся, после чего уехал к своей знакомой, у которой жил до 23 декабря. Военнослужащий знал, что его разыскивает военная полиция.Спустя два месяца солдат сдался в военную комендатуру. Мужчину доставили в пункт временно размещения. На суде обвиняемый пояснил, что сбежал из-за болезни знакомой.С учётом всех обстоятельств дела судья назначил уклонисту 3 года колонии-поселения.